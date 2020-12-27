В «Агентстве по страхованию вкладов» оценили накопления жителей Уральского федерального округа за три квартала 2020 года. Выяснилось, что в целом объём вкладов физических лиц, привлечённых на территории УФО всеми банками, в январе – сентябре 2020 года увеличился на 167 млрд рублей до 2 трлн 305 млрд рублей.На 34,1% приросли депозиты до востребования. Вклады со сроком размещения до года увеличились на 20,1%. В январе – сентябре вклады свыше 3 млн руб. увеличились на 11% по сумме и на 5,3% по количеству счетов.Также стало известно, что на 1 октября 2020 года средний размер вклада в банках, зарегистрированных в УФО, оценивался в 263,8 тыс. рублей. Зарегистрированных в Тюменской области – 252,5 тыс. рублей. Для сравнения: в Челябинской области – 161,9 тыс. рублей, в Свердловской области – 304,4 тыс. рублей, в ХМАО-Югре – 511,7 тыс. рублей, передает «Вслух.ру».