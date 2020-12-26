Денис Аржавицин и Евгений Райлян, врачи-травматологи тюменской областной клинической больницы № 2, смогли помочь спортсмену, который получил травму во время игры в волейбол. В результате травмы у мужчины разорвался внутрисуставный связочный аппарат.По словам врачей, такие травмы опасны. Они могут вызвать быстрое старение сустава, привести к инвалидности пациента и необходимости протезирования плечевого сустава.Высокотехнологичная эндоскопическая операция продлилась час. За это время хирурги смогли через мини-доступы ввести в плечо пациента крошечную видеокамеру и специальные направители, по которым зафиксировали поврежденные элементы сустава.Организму потребуется 6 недель на заживление травмированных тканей. После этого мужчине необходимо начинать разрабатывать сустав. К занятиям спортом можно будет приступить через 4 – 5 месяцев.Операция проводилась с использованием современной 4К-артроскопической стойки, которая позволяет выполнять все виды малоинвазивных операционных вмешательств.– Мы уже освоили эндоскопию плечевых суставов, сейчас развиваем эндоскопию других суставов: в этом году было проведено около 300 артроскопических операций, – поделился врач-травматолог Евгений Райлян.