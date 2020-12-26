Дополнительные требования ввели для лиц, приехавших работать на строительных объектах на территории Тюменской области. Изменения коснулись документов, связанных с мерами борьбы с пандемией. «Тюменская область сегодня» ознакомилась с введенными изменениями.Федеральный Роспотребнадзор обновил рекомендации, связанные с работой в строительной отрасли. Документ дополнили действующими рекомендациями, разделом о работе иностранных граждан, которых привлекают к строительству в РФ.Компании, чья деятельность связана с данной сферой, будут обязаны разместить иностранных граждан в обсерваторию до момента направления к месту работы. Также мигранты должны будут сдать тест на коронавирус. После результата анализов, если тест окажется положительным, работник должен быть госпитализирован. Лица, контактировавшие с ним, должны быть изолированы и находиться под медицинским наблюдением.Если тест имеет отрицательный результат и отсутствует иммуноглобулин G, работника отправляют на обсервацию на две недели. Пройти тест повторно можно не ранее чем через восемь дней после помещения в обсервацию.И только те, у кого отрицательный тест и присутствует иммуноглобулин G, могут быть направлены к дальнейшему месту работы.