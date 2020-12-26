С начала 2020 года в В Викуловском районе выросла рождаемость. За текущий год, на свет появился 131 ребенок. Не стоит забывать, что в 2019 году зарегистрировано 115 новорожденных детей.Такие данные привела начальник Викуловского отдела ЗАГС Светлана Плюхина. Она добавила, что при этом количество браков снизилось.Светлана Плюхина, начальник Викуловского отдела ЗАГС, привела данные статистики за 2020 год. Не смотря на улучшении показателей рождаемости, ситуации с узакониванием отношений пошла на спад. Если в 2017 году на 84 брака приходилось 46 разводов, в 2018 – 75 и 68. Чио касается этого года, то с начала 2020 года брак заключила 51 пара, расторгли – 48. Основная часть из них – молодежь.Напоминаем, что в период повышенной готовности в Тюменской области регистрация заключения и расторжения брака была приостановлена. В случаях исключения, торжество проводили только в присутствии лиц, вступающих в брак. Церемонии с вручением юбилейных медалей за 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет супружеской жизни также не проводятся.