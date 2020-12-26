В Тюмени завершился проект для креативных школьников «Домашка SNOW». Это конкурсно-образовательный проект для учащихся разных возрастов: от 14 до 18 лет. Мероприятие длилось на протяжении 10 дней. Подростки слушали вебинары от спикеров из креативных агентств и учились самостоятельно создавать контент. В проекте приняли участие в общей сложности 298 человек.Участвовать в проекте можно было не только командами, но и индивидуально. С 14 по 25 декабря региональные специалисты провели для детей 5 уроков, на которых ребята узнали множество полезной информации: как организовать мероприятие, интересное для СМИ, как правильно и понятно передать нужную информацию в съемках видео и многое другое. Также представители крупных креативных агентств рассказали про коллаборации в коммерческих проектах. Лекции в онлайн-формате собрали более 150 тысяч просмотров.Лилия Ужитчак, руководитель проекта, поделилась с редакцией «МегаТюмени» своим мнением.– Сегодня медиаобразование будет полезно всем: и медикам, и инженерам, и учителям. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы каждый подросток мог выбрать для себя комфортный формат участия. Ребята могут выполнять только отдельные задания, зарабатывать игровую валюту или бороться за призы, могут работать в команде или индивидуально. Всё это помогает участникам определиться с тем, как им комфортнее получать новые знания, – подчеркнула руководитель.Победителей проекта ждут различные призы: подписка на онлайн-кинотеатр, наушники, наборы для мобильной съемки. Но главным подарком станет возможность провести новогодний уик-энд в необычном месте.