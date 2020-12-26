В Тюмени зарегистрировано за сутки 160 человек с новым коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано и лабораторно подтверждено 22 579 случаев COVID-19.Под наблюдением врачей остаются 8 783 человека, 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 7 детей заболели (из общего числа заболевших).За минувшие сутки от коронавируса не умер ни один человек. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 192 человека. За сутки вылечились ещё 163 человека, за весь период пандемии выздоровели 21 188 тюменцев.За последние сутки в России выявлено 29 258 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 567 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 28 185 человек.