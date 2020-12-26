В день, когда часы известят о наступлении Нового года, хочется проводить всё время в радости и удовольствии: смотреть праздничные концерты, новогодние фильмы, открывать подарки. Но многие женщины проводят этот день совершенно иначе. С самого утра милые дамы хозяйничают на кухне, готовя пир на весь мир: салаты, бутерброды, горячее. Да еще и в таком количестве, чтоб как раз на все праздничные выходные хватило. Чтобы сократить время на приготовление праздничных блюд, можно заранее подготовить полуфабрикаты.– На салаты можно заранее отварить картофель, морковь, яйца, но не резать их. Так овощи дольше сохранятся. Нарезанный, но не заправленный салат можно хранить не более 24 часов, то же самое касается готовых блюд из рыбы и мяса, – поделилась главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева.Оказывается, заранее нарезанные салаты желательно не солить.Особенно это касается тех блюд, где есть зелень. От посола зелень быстро жухнет, из нее вытекает сок, она теряет не только свежий вид, но и вкус. Рекомендуется заправлять салаты и ставить на праздничный стол в последнюю очередь.Диетолог советует готовить на новогодний стол в маленьких количествах. Во-первых, это убережет от переедания, во-вторых, не придется много времени проводить на кухне. Да и кушать свежую еду в Новом году будет гораздо приятнее, чем прошлогодний салат.