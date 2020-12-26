В Тюменской области с каждым днем растет количество самозанятых. По последним данным, более 17 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые. Налог на профессиональный доход стал неожиданно популярным. Средняя сумма, которую отдают в бюджет налогоплательщики, составляет 600 рублей. А общая сумма, которой самозанятые уже пополнили казну, составляет 19 миллионов рублей. Такой информацией поделился директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков .Как уже сообщал «Вслух.ру», индивидуальный предприниматель может перейти на новый налоговый режим. Для этого нужно зарегистрироваться в приложении «Мой налог», а потом в личном кабинете налогоплательщика подать заявление о переходе на налог на профессиональный доход по паспорту. Подать заявление можно и лично в ФНС. Также самозанятый гражданин платит только налог на профессиональный доход, поэтому вычет по НДФЛ рассчитывать не нужно. Необходимо помнить, что имущественные налоговые вычеты предоставляются тем физлицам, которые платят НДФЛ по ставке 13%, а самозанятые выплачивают налог от 4%, до 6%, в зависимости от статуса.Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте УФНС. Для самозанятых Тюменской области доступна образовательная поддержка. Центром «Мой бизнес» создан видеокурс из 25 занятий «Начни свое дело. Самозанятые».Антон Машуков подчеркнул, что сейчас проводится работа по включению самозанятых в существующие меры поддержки для малого бизнеса.