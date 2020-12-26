Тюменцы решили подвести итоги года весьма креативно. Они решили наглядно показать то, чему научил 2020 год всех людей, и создали серию электронных открыток. Картинки появились в социальных сетях мультицентра «Контора пароходства». Александра Жернова, тюменская художница и руководитель выставочного пространства мультицентра, разработала авторский дизайн для открыток, а авторами самой идеи стала команда мультицентра. Главной задачей организаторов стало привлечение внимания на вещи, которые мы не замечали до этого года, ведь на многое в 2020 году удалось посмотреть другими глазами.На открытках задеты многие важные темы. Некоторые рисунки подчеркивают ценность домашнего уюта, важность заботы не только о соматическом, но и о ментальном здоровье, сохранении семейных отношений, а также об отпуске в родном городе.Руководитель «Конторы пароходства» Юлия Саначина поделилась с редакцией Moi-portal.ru мнением об уходящем годе.– 2020 год стал поучительным во многих аспектах. Мы начали ценить настоящее, научились проживать самые разные эмоции, отделять важное от второстепенного, а еще стали любить больше и сильнее. Этот год оказался намного сложнее, чем мы могли себе представить, но мы постарались сместить фокус на приятные моменты и показать, как адаптировались к новой реальности, – подчеркнула Юлия.