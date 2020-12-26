Дети с ограниченными возможностями встретились с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Парламентарии общественной молодежной палаты Тюменского муниципального района совместно с волонтерами молодежного центра «Поколение» устроили настоящий праздник для ребятишек. Праздник, в формате спектакля прошел в селе Онохино.В целях соблюдения правил в условиях повышенной готовности, мероприятие проходило на улице. Дедушка Мороз загадывал загадки, водил хоровод с детьми и конечно же подарил сладкие подарки.Анастасия Левинова, куратор ОМП при Думе ТМР поделилась своими эмоциями со «Вслух.ру».- Такие праздники безусловно нужны и важны. Это возможность пообщаться для родителей, для волонтеров – научиться взаимодействию с особыми ребятами, – подчеркнула куратор.В создании праздника поучаствовали несколько ведомств. За музыкальное оборудование и костюмы отвечали местные волонтеры. Также они сами сыграли роль скоморохов. Социальные работники помогли выбрать подарки для детей и приглашали семьи на праздник. Каждый, кто участвовал в организации праздника, выполнял свои обязанности.Анастасия Левинова отметила, что юные жители других деревень и сел тоже получат подарки. Участники акции «Елка добра» уже две недели исполняют желания детей с ОВЗ.- Накануне мы закупили все подарки. Благодаря активным жителям города и нашим друзьям скоро Дед Мороз и Снегурочка поедут в села их вручать», – рассказала Анастасия.