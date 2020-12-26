Традиционные тематические акции, приуроченные ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, прошли в декабре в Тюменской области. Департамент социального развития Тюменской области сообщил, что начало тематических мероприятий началось в формате онлайн на одной из виртуальных площадок. Специалисты из областного центра профилактики и реабилитации провели вебинар для учащихся 69 школы города Тюмени. После этого, мероприятия перешли в офлайн формат. Живая встреча состоялась в тюменском Информационно-библиотечном центре для молодежи. Специалисты областного центра профилактики и реабилитации и центра профилактики и борьбы со СПИДом обсудили с ребятами почему важно знать свой ВИЧ-статус и где можно пройти анонимный тест на ВИЧ.К проведению акций активно подключились добровольцы и волонтеры из области. Активисты раздавали местным жителям листовки и красные ленты, как символ акции, направленной на борьбу с этим заболеванием.Также в целях профилактики были проведены беседы, классные часы, опросы и показаны видеоролики.В социальных сетях было размещено 11 тематических публикации с профилактическим контентом. 13 тысяч пользователей не остались равнодушными и ознакомились с подготовленными постами.