Сегодня, 26 декабря, в Тюмени облачная погода продержится в течении всего дня.Переменная облачность, местами небольшой снег, в западных районах умеренный, ночью в отдельных районах изморозь, ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с, температура ночью -25,-30, при прояснении до -34,-39, днем -18,-23, местами до -25,-30.В этот день отмечается память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, пострадавших за веру в начале 4 века в Севастии.«Мученик Евстрат солнышку рад», — так говорили на Руси, подчеркивая, что световой день стал заметно длиннее. С этого дня было принято следить за погодой в течение 12 дней. Каждый новый день предсказывал погоду на «свой» месяц, начиная с января.