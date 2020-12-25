В Гилёвской роще открылся каток площадью около 800 квадратных метров. Подрядчик только закончил работы по заливке зимнего зеркального покрытия.– Любой желающий может прийти сюда со своими коньками и совершенно бесплатно прокатиться. Рядом с катком установлены лавочки для переобувания. От них к полю ведут ковровые дорожки, чтобы безопасно и комфортно передвигаться. Кроме того, провели дополнительное освещение с яркими лампами, – рассказал директор МКУ «ЛесПаркХоз» Сергей Нефёдов.Он пообещал, что каток будет очищаться от снега и ледовой стружки каждый день. Рядом с ледовой площадкой разместилась новогодняя ёлка с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также игровые комплексы для детей разных возрастов.Стоит напомнить, что большой каток, в полторы тысячи квадратных метров, открылся и в Затюменском экопарке. Чуть меньший по площади – в Комсомольском сквере. И уже больше двух недель открыт каток на набережной. Всего в Тюмени этой зимой работают более 100 хоккейных кортов и ледовых площадок.