Более 17 тысяч человек прибыли в Тюменскую область из-за границы с августа по декабрь 2020 года. У 171 жителя выявили коронавирусную инфекцию.– 268 жителей региона нарушили сроки ПЦР-тестирования. На нарушителей составили протоколы об административном правонарушении. Суд рассмотрел 22 дела и наложил штрафов на 248 300 рублей, – рассказали в оперативном штабе.В ведомстве напомнили, что прибывшим из-за рубежа в течение трех дней после возвращения необходимо сдать тест на коронавирус методом ПЦР, затем разместить результат на едином портале государственных и муниципальных услуг.