В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего заведующего хозяйством средней общеобразовательной школы № 7. Мужчину признали виновным в получение крупной взятки.– Сотрудник общеобразовательного учреждения в декабре 2019 года и феврале 2020-го помог фирме заключить два договора на поставку компьютерной техники для нужд школы на общую сумму более 960 тысяч рублей. За это мужчина получил взятку в размере свыше 194 тысяч. Деньги перечислили на карту его супруги, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.Суд назначил подсудимому штраф в размере 600 тысяч рублей в доход государства. Кроме того, мужчину лишили права занимать некоторые должности сроком на два года. Взятку конфисковали.