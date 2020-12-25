В Тюмени все муниципальные поликлиники с 25 по 31 декабря будут работать в обычном режиме. А вот в новогодние каникулы – в соответствии с утвержденным графиком.Так, 1, 3, 7 и 10 января прием пациентов будет осуществляться дежурными врачами с 8 утра до 14 часов дня, также будут работать перевязочные и процедурные кабинеты; 2, 4, 5, 6, 8 и 9 января прием пациентов будет осуществляться дежурными врачами с 8 утра до 18 часов дня, также будут работать перевязочные и процедурные кабинеты, диагностические службы, будет организован прием врачей-специалистов.Травматологическая поликлиника ГБУЗ ТО «ОКБ №2» будет работать:2 и 6 января с 8 утра до 14 часов дня,4 и 8 января с 8 утра до 20 часов вечера.Стоматологическая помощь в амбулаторных условиях будет оказываться4, 6 и 9 января с 8 утра до 13 часов дня.По онкологическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться в ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город», а также в центрах амбулаторной онкологической помощи на базах областных больниц № 3 г. Тобольска, № 4 г. Ишима, № 11 р. п. Голышманово и №1 2 г. Заводоуковска 4, 5, 6, 8 января с 8 утра до 14 часов дня.По фтизиатрическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами ГБУЗ ТО «Областной противотуберкулезный диспансер» 5 и 8 января с 9 утра до 15 часов дня.По офтальмологическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами ГАУЗ ТО «Офтальмологический диспансер» 4 и 6 января с 8 утра до 15 часов дня.По наркологическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» 4, 6 и 9 января с 9 утра до 15 часов дня.По психиатрическому профилю амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами ГБУЗ ТО «Областная психиатрическая больница» 5 и 9 января с 9 утра до 13 часов дня.Пациентам с ВИЧ-инфекцией амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» 5 и 8 января с 9 утра до 15 часов дня.Пациентам с кожными и венерическими заболеваниями амбулаторная медицинская помощь будет оказываться специалистами ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер» 4 и 6 января с 8 утра до 15 часов дня.На базе областной клинической больницы № 1 амбулаторная медицинская помощь будет оказываться:4, 5, 6 и 9 января с 8 утра до 14 часов дня (консультативная поликлиника № 1);4, 6 и 9 января с 8 утра до 14 часов дня (консультативная поликлиника № 2);5 и 8 января с 8 утра до 14 часов дня (детский консультативно-диагностический центр).Областная станция переливания крови будет работать 4, 5 и 8 января с 8 утра до 13 часов дня.Экстренная и неотложная медицинской помощь, в том числе и по стоматологическому профилю, оказывается в круглосуточном режиме.