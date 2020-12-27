В Тюменской области работают 29 клубов для замещающих родителей. Их создали на базе учреждений соцобслуживания населения. Всего в регионе проживают 2 тыс. 955 замещающих семей – это опекуны, попечители и приемные семьи.– Все кандидаты, которые желают принять ребенка в семью, проходят подготовку, в том числе психологическое обследование. Мы предлагаем различные формы сопровождения – проводим тематические семинары и лекции. Специалисты отвечают на вопросы, касающиеся социализации и воспитании детей. Также работают клубы для усыновителей, где оказывается социально-педагогическое сопровождение, – рассказала заведующая агентством развития семейных технологий и форм устройства несовершеннолетних регионального центра «Семья» Евгения Мунаева.Второй модуль включает в себя профильное сопровождение замещающих семей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, подростки с отклонениями в поведении. Третий модуль направлен на работу со специалистами, которые взаимодействуют с замещающими семьями, а четвертый – на создание регионального «профессионального» сообщества замещающих семей, передает «Тюменская линия».