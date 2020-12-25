В Тюменской области многодетным семьям, которые проживают в частном секторе, помогут провести газ в дома. Губернатор региона Александр Моор поручил в течение месяца сделать расчеты технологической возможности подключений. Он отметил, что средства на компенсацию затрат и установку газового оборудования выделят из бюджета. На такие меры власти пойдут после двух недавних пожаров, в которых заживо сгорели пять детей.– У меня сердце разрывается от этих случаев. Мы проводим кучу комиссий, совещаний, протоколы килограммами подписываем, а в результате гибнут дети. Пять детей! Когда главная задача, которая перед нами поставлена президентом, – народосбережение. Мы с вами, один из эффективных регионов, допускаем такие ситуации. Кто-то думает, что это воля случая и мы с этим ничего не могли сделать. Я с этим категорически не согласен. Это многодетные семьи, которые должны быть у нас каждый день на глазах и на контроле, вне зависимости от их социального благополучия. Мы с вами для чего стимулируем рождаемость? Для чего строим детские сады и школы? Значит, не до конца додумали и не всё предусмотрели. И с себя тоже ответственности не снимаю, – высказался Александр Моор на расширенном заседании правительства.Глава региона поручил всем главам муниципалитетов вместе с органами соцзащиты до 11 января представить списки всех многодетных семей, проживающих в частном секторе и имеющих печное либо электрическое отопление. Ему следует предоставить расчеты необходимых финансовых средств для установки дымовых извещателей для всех семей, указанных в списках. Также им, как было сказано выше, из бюджета выделят средства на компенсацию затрат на установку газового оборудования.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДвое детей и двое взрослых заживо сгорели в ночном пожаре в ТобольскеОт дома осталось лишь пепелище (подробнее)В Тюменской области трое детей заживо сгорели в частном доме, пока мать ходила в магазинПо предварительным данным, пожар произошел от затопленной печи (подробнее)