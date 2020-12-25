Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 165 и составило 22 419 человек.За последние сутки в России выявлено 29 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 563 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 27 397 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 398 254 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 53 659 летальных исходов, выздоровели 2 398 254 человека.