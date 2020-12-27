Дизайнер из Тюмени Анастасия Дробышева посоветовала, как правильно убирать на хранение елку и новогодние игрушки. Оказывается, если ель искусственная и используется уже давно, то ее лучше помыть.– Новогодние игрушки можно убирать в жестяные банки от подарков, чая и сладостей, в них можно разложить шары по цветам. Если памятные игрушки разбились, их можно увековечить в пластиковом прозрачном шаре, насыпав осколки вовнутрь. Все крепежи от шариков и игрушек сложить в прозрачную банку с крышкой. Детские памятные поделки – в жестяную шкатулку, чтобы они точно сохранили свою форму, – поделилась Анастасия.Также, по ее словам, все новогодние богатства лучше сложить в несколько прозрачных контейнеров среднего размера, которые удобно ставятся друг на друга. Или использовать картонные коробки, и сделать маркировку красным скотчем на всем, что связано с хранением новогодних сокровищ, передает «АиФ - Западная Сибирь».