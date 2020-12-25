Автоинспекторы дежурили на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе, где температура резко снизилась до минус 32 градусов. Накануне вечером они помогли водителям и пассажирам пяти автомобилей, которые замерзли на дороге из-за сильного мороза.Так, на 347-м километре автодороги сотрудники ГИБДД подобрали отца с двумя детьми, ехавших из Сургута в Омск. Полицейские довезли семью до кемпинга и эвакуировали заглохнувшую машину.– Автомобиль «Шевроле» замёрз на 462-м километре трассы из-за прорыва топливного шланга, водитель не мог дозвониться до экстренных служб, так как находился вне зоны сотовой связи. Он и пассажиры уже замерзли, когда подоспели автоинспекторы. Они отогрели людей в патрульном автомобиле. Жители Нижневартовска, следующие на похороны в Ростов, поблагодарили полицейских за помощь, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.В ведомстве порекомендовали в морозную погоду отложить дальние поездки до потепления.