В Тюменской области продолжает реализация пилотного проекта, который направлен на создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Его главная задача – сформировать систему помощи и поддержки для старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья.Для решения проблемы социального одиночества пожилых людей и поддержки «семейного» ухода создана технология «Приемная семья для пожилых и инвалидов». В Тюменской области она работает и постоянно совершенствуется с 2012 года.– В прошлом году участниками этой программы стали не только пожилые люди, но и инвалиды. Увеличено денежное вознаграждение исполнителям услуг. В зависимости от личных предпочтений, возможно как совместное жительство пожилого человека с «приемной семьей», так и раздельное, – рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.В настоящее время около 300 пожилых людей и инвалидов уже живут в приемных семьях, получая необходимую помощь и уход. Потенциальные приемные семьи тщательно отбираются, составляется трехсторонний договор между центром соцобслуживания, исполнителем и получателем услуг.