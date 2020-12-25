В новогодние праздники тюменские отделения «Почты России» будут работать по измененному графику. 31 декабря почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше.– 1, 2 и 7 января – выходные дни. В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов. 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января почтовые отделения будут работать по обычному графику, – сообщили в пресс-службе «Почты России».Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.