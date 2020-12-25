32-летняя жительница Увата после развода оставила двоих своих сыновей бывшему супругу. Официально женщина не трудоустроена, подрабатывает у бизнесмена, поэтому перечисляла в счет алиментов небольшие суммы. Таким образом она накопила долг порядка 190 тысяч рублей.– В отношении нее были вынесены ограничительные меры. В феврале этого года должницу уже привлекали к административной ответственности. Тогда суд назначил ей 60 часов обязательных работ, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.На днях местная жительница обратилась в Уватское РОСП с просьбой о снятии с нее запрета на выезд за пределы страны. В тот же день она полностью погасила свой долг перед детьми и теперь планирует предстоящую свадьбу и отдых в Турции со своим будущим мужем.