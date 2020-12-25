В Тюмени возбуждено исполнительное производство в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина, который неофициально работает юристом в небольшой организации, накопил долг перед дочерью в 190 тысяч рублей.Должник, как оказалось, женился второй раз, в новой семье родился малыш. Поэтому он перестал интересоваться жизнью старшей дочери, осознанно скрывал свои доходы, чтобы не платить алименты.– Нерадивого горожанина доставили в суд, где ему назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ. Специалист выдал ему направление в организацию по благоустройству территории по месту проживания должника. Вместо офиса пришлось поработать дворником все 80 часов, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.В ведомстве отметили, что после принудительных мер зафиксирован факт оплаты. Видимо, мужчина решил больше не испытывать судьбу.