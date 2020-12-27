Федеральный Роспотребнадзор вместе со специалистами и партнерами проекта Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в России» разработал специальную памятку. Из информации в ней тюменцы могут узнать об особенностях процедуры личного банкротства.– В Тюменской области в этом году увеличилось количеств поступивших заявлений о банкротстве граждан на 81,5% по сравнению с 2019 годом. Так, с 1 января по 30 сентября поступило 1 222 заявления о признании граждан, в том числе ИП, несостоятельными. За аналогичный период 2019 года таких заявлений было 673, – сообщили в арбитражном суде региона.Разработанная памятка поможет разобраться, что делать, когда не получается обслуживать долги, в каких случаях лучше обращаться к процедуре банкротства, каковы условия процедуры банкротства через суд и во внесудебном порядке, передает «Тюменская область сегодня».