В Тюмени появилась первая «умная» остановка. Ее установили у городской администрации. Подобные павильоны, где всё сделано для удобства и комфорта пассажиров, до конца года появятся у драматического театра и у набережной.– Можно увидеть прогноз прибытия всех проходящих автобусов, узнать маршруты движения транспорта – куда с этой остановки можно уехать. Онлайн-табло размещено и внутри, и с торца пункта. Интерактивная панель поможет сориентироваться по местоположению, построить схему своего движения, узнать новости города, получить информацию о достопримечательностях и вызвать такси, – рассказали о новинки в пресс-службе администрации города Тюмени.Помимо этих «полезностей», павильон оснащен кнопкой вызова экстренных служб, видеокамерами, подключенными к системе «Безопасный город». Также имеется Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и светодиодное освещение.