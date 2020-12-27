Некоммерческие организации Тюменской области в период распространения коронавируса получили дополнительную поддержку. Общественники помогают людям в борьбе с ковидом.– Помогают людям на самоизоляции – кто чем может: доставкой продуктов, транспортом, к примеру, чтобы привезти врача. В нынешней ситуации их помощь очень значима, – отметил директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин.Помочь нуждающимся могут вообще все желающие. Добровольческое движение Тюменской области приглашает молодежь присоединиться к акции #МЫВМЕСТЕ. Тем временем добрососедей призывают поддержать пожилых людей и других нуждающихся. Любая помощь неоценима: можно лампочку ввернуть, с уборкой помочь, в магазин сходить. Узнать подробности можно в группе «Благотворительный фонд «Старшее поколение».Все, кому необходима поддержка в виде доставки на дом продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов, психологическая помощь или консультация по мерам социальной поддержки, могут обратиться по номеру 8-800-201-41-41, передает «Вслух.ру».