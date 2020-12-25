В связи с низкой температурой воздуха занятия для учеников второй смены школ города Тюмени с 1-го по 9-й класс сегодня отменяются. Это касается тех детей, кто учится очно.«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия второй смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1 – 9 классах в очном режиме отменяются», – такое сообщение появилось на официальном портале местной администрации.Отметим, что к моменту написания заметки температура воздуха в Тюмени опустилась до -27 градусов. Рано утром она была на один градус выше. Напомним, что ученики с первого по девятый класс первой смены также сегодня не учились.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ школах Тюмени отменили занятия для первой смены из-за морозовУченики с 1-го по 9-й класс в школу не пойдут (подробнее)