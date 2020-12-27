Сегодня, 27 декабря, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем и вечером будет идти мелкий снег, который постепенно усилится.Температура воздуха ночью будет минус 17 градусов, днем – минус 13. Вечером столбики термометров покажут 9 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в южный, со скоростью 3 – 6 метров в секунду.В этот день почитается память святых Фирса, Левкия и Каллиника. В это время держится стабильно зимняя погода, со всеми характерными для нее явлениями: «В декабре мороз нарастает, зато день прибывает». В старину говорили: «Зима ночи урвала, дня притачала». Наши предки заметили: если зимой воздух становится более прозрачным, значит нужно ждать похолодания.