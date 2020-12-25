Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил органам местного самоуправления и соцслужбам совместно с полицией и пожарными усилить контроль за группами риска в праздничные дни. Решение принято на очередном заседании регионального оперативного штаба.По информации заместителя губернатора Ольги Кузнечевских, в настоящее время в жилых домах с печным и газовым отоплением, где проживают пожилые одинокие тюменцы, многодетные и неблагополучные семьи, инвалиды, граждане, входящие в группы риска, за счет бюджета установлено более 18 тысяч противопожарных датчиков-извещателей. Перед Новым годом проверят их исправность и работоспособность.– С начала зимы совместно стражи порядка и сотрудники МЧС провели более 37 тысяч подомовых обходов. Свыше шести тысяч семей получили материальную помощь на ремонт печей, замену электропроводки, приобретение дров. Расходы на эти цели превысили 83 миллиона рублей, – отметила Кузнечевских, добавив, что следует сформировать спецбригады, которые навестят (и не раз) каждого человека и семью из групп риска.