31 декабря четвертое в Тюмени предприятие «Макдоналдс» откроется на улице Пермякова, 50б.В этом году компания предпочла отказаться от традиционного торжественного праздника по случаю открытия нового предприятия и сконцентрировала внимание на важной социальной инициативе.29 декабря «Макдоналдс» запускает в Тюмени акцию помощи врачам и медицинскому персоналу, занятым в службе скорой медицинской помощи. Кареты скорой помощи получат бесплатный обед, состоящий из сандвича и напитка. Для получения обеда экипажу достаточно заехать на автомобиле СМП в любую точку питания «МакАвто» и получить собранный заказ бесплатно через окно выдачи. Акция продлится до 20 января 2021 года.– Во многих регионах России в настоящее время объявлен режим повышенной готовности, и мы видим, какая беспрецедентно высокая нагрузка ложится на медицинский персонал. В Тюмени эта ситуация сейчас особенно актуальна. Для нас очень важно оказать помощь и поддержку нашим медикам, которые находятся на переднем крае борьбы с распространением инфекции, и таким образом выразить им нашу благодарность, – отмечает Александр Калинин, генеральный директор ООО «СПП».Но и остальные гости «Макдоналдса» не останутся без приятных сюрпризов.В день открытия нового предприятия «Макдоналдс» первым 200 посетителям «МакАвто» подарят по «Биг Маку», а с 7 по 20 января при покупке «Чикенбургера» второй – в подарок!Новый «Макдоналдс» в Тюмени станет частью обновленной концепции «МакКафе». Благодаря перезапуску линейки кофе напитки из «МакКафе» станут доступными на основном прилавке по более привлекательной цене. К 2025 году в основное меню всех ресторанов сети войдет кофе под брендом «МакКафе» и станет в среднем на 35% дешевле.Предприятие будет работать по новой концепции «Обслуживание за столами». Также гости смогут воспользоваться сервисом «МакАвто» и попробовать меню «МакЗавтрак».На вновь открытом предприятии появится более 70 рабочих мест с возможностью выбрать гибкий график работы.«Макдоналдс» является самым крупным налогоплательщиком в РФ в сфере общественного питания. Ежегодно на долю «Макдоналдса» приходится 25% всех налоговых поступлений в сфере питания.Одним из главных приоритетов компании является создание и развитие локальной сети поставщиков пищевой, сельскохозяйственной и другой продукции, отвечающей мировым стандартам. На сегодняшний день 99% продукции «Макдоналдс» в России получает от более 160 отечественных поставщиков, флагманов агропромышленного комплекса РФ.Вся продукция «Макдоналдс» обладает высоким качеством за счет соблюдения требований российских и международных стандартов на всех этапах подготовки, начиная с выращивания и заканчивая готовым продуктом.