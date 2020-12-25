В связи с низкой температурой воздуха занятия для учеников первой смены школ города Тюмени с 1-го по 9-й класс сегодня отменяются (конечно, для тех, кто учится очно). Об этом сообщает официальный портал администрации города. К моменту написания заметки температура воздуха в Тюмени опустилась до -26 градусов, а в Тобольске и того хлеще – 34 градуса мороза.Напомним, морозы нередко сулят школьникам отдых в учебное время, что, без сомнения, детишек очень радует. Этот своеобразный «выходной» называют актированным днем, то есть днем, когда из-за низкой температуры воздуха отменяются занятия, дабы сохранить здоровье детей. Вот здесь мы рассказывали, при какой температуре отменяют занятия в школах Тюмени. Вот здесь тоже можете почитать.