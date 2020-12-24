Тюменским семьям перечислили единовременные выплаты в размере пяти тысяч рублей на 170 тысяч детей, которым не исполнилось 8 лет. Об этом заявил заместитель управляющего региональным отделением ПФР Виталий Левенков.По его словам, право на выплаты имеют семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось восемь лет. Заявление на выплату можно подать до 1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 18 декабря 2020.– Эти выплаты входят в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Однако если все же эти деньги списали в счет имеющейся задолженности, необходимо обратиться в структурное подразделение местного управления Федеральной службы судебных приставов, – отметил Левенков.Он также сообщил, что родителям, у которых дети уже родились или родятся после 18 декабря текущего года, необходимо для получения выплаты подать заявление на портале госуслуг.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодняя выплата на детей 2020 в Тюмени: кому положена и как получитьДенежный подарок перечислят до конца декабря (подробнее)