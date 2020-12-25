В дежурную часть отдела голышмановской полиции обратилась 54-летняя жительница поселка Голышманово. Она лишилась своих сбережений после общения с неизвестным.Ночью на телефон потерпевшей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший мужчина, представившись сотрудником банка, сообщил о подозрительных операциях, которые происходят со счетом потерпевшей, и переключил звонок на якобы сотрудника службы безопасности. Тот рассказал, что сейчас с ее карты кто-то снимает и вообще оформил на ее имя кредит. Для отмены операции нужно открыть другой кредитный счет, снять деньги и перечислить их туда.– Напуганная женщина послушалась злоумышленников и через мобильное приложение оформила кредит. Далее под диктовку звонившего обналичила деньги в банкомате и частями перевела на указанные аферистом номера телефона. В результате гражданка лишилась 131 тысячи рублей.В настоящее время стражи правопорядка устанавливают личность телефонного мошенника. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.