В тюменских группах в социальных сетях появилось видео, на котором видно как «Тойота-Камри» то выезжает на встречную полосу, то проезжает на красный сигнал светофора. «Диарейщик на «Камри», которому нечем думать», – так обозвали водителя местные жители. Однако женщине, которая как раз управляла японской иномаркой, есть что на это ответить.– Инспекторы полка ДПС задержали нарушителя. Им оказалась женщина сорока лет. Дама пояснила, что везла в больницу ребенка, которому стало плохо. Она была откровенно возмущена тем, что видео выложили в интернет: «Как будто у вас детей нет, вы должны это понимать», – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.Однако это обстоятельство не спасло женщину от штрафа. Сотрудники ГИБДД оштрафовали горожанку на шесть тысяч рублей – за выезд на встречку и проезд на красный. В ведомстве напомнили, что нарушать ПДД при перевозке детей опасно для жизни юных пассажиров.