На тюменской объездной дороге накануне, 23 декабря, около десяти часов вечера произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управлявший автомобилем марки «Жигули», врезался в металлическое ограждение и погиб.– По предварительным данным, водитель со стажем вождения 23 года не выбрал безопасную скорость на зимней дороге, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.В ведомстве также уточнили, что 55-летний автомобилист скончался на месте дорожного инцидента. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются, передает «МегаТюмень».