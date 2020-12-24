Следователи рассказали, как сгорели дети в тюменской деревне Петелино Ялуторовского района. Ужасная трагедия случилась 22 декабря. По статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» возбуждено уголовное дело.В тот день дети, 2014, 2016 и 2019 годов рождения, на какое-то время остались дома одни. Отец был на работе, а мать ушла в магазин, закрыв дом. Металлическая печь, изнутри выложенная кирпичом, была затоплена. Специалисты предполагают, что из отверстия в печи пламя вырвалось наружу и начался пожар.– Соседи, увидев задымление и огонь, вызвали сотрудников МЧС и пытались спасти детей, но трагедию предотвратить не удалось. По предварительным данным, смерть детей наступила от отравления углекислым газом, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.На следующий день криминалисты снова осмотрели место происшествия, детально изучив помещение внутри дома и печь. Выяснилось, что у печи не было так называемых «колодцев» внутри. К тому же она не была защищена снаружи.Сотрудники ведомства изъяли предметы и вещественные доказательства, назначены комплексная пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Тюменской области трое детей заживо сгорели в частном доме, пока мать ходила в магазинПо предварительным данным, пожар произошел от затопленной печи (подробнее)