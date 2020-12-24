По последним данным, в Тюменской области показатель заболеваемости COVID-19 равен 1 465 случаев на 100 тысяч населения, что почти в полтора раза меньше, чем в среднем по России. В среднем в сутки выполняется шесть тысяч исследований на коронавирус.– С 1 по 24 декабря зарегистрировано 2 827 случаев заболевания, в ноябре было 4 878, а в октябре – 3 962. Отмечаем стабилизацию ситуации, но прогнозируем на декабрь некоторый прирост заболеваемости, – сообщила руководитель областного Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.По ее словам, за последние две недели заболеваемость снизилась на 1,6% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Подавляющее большинство заразившихся, а именно 94%, – это взрослое население, на первом месте – возрастная группа 65+.Также стало известно, что чаще всего тюменцы заражаются COVID-19 в семьях, по месту работы, в городском транспорте и общественных местах. Завозных случаев – всего 3%.