Жителям Тюмени напомнили о резком похолодании. Мороз в областной столице стукнет завтра, 25 декабря.По информации Единого центра оперативного реагирования, ночью в городе преимущественно без осадков, днем пройдет небольшой снег, ожидается изморозь.В этот день будет дуть северо-западный ветер с переходом на восточный 3-8 метров в секунду. Усилится мороз. Температура воздуха ночью составит -29… -31 С°, днем -23… -25 С°.Ранее \\"Комсомольская правда - Тюмень\\" писала, что в субботу, 26 декабря, ночью местами будет минус 30 – 35 градусов, в западных районах региона температура наружного воздуха немного повысится. Днем ожидается минус 20 – 25 градусов, в западных районах прогнозируется ослабление морозов до минус 14 – 19 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖителям Тюмени сообщили о 37-градусных морозах в ближайшие дниТемпература воздуха резко понизится уже в пятницу (подробнее)