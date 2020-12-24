Тюменцам предлагают отдать голос за территорию, которую благоустроят в 2022 году. Они представлены на сайте администрации областного центра.– Каждый местный житель может ознакомиться со списком предложенных территорий и в период с 11 по 20 января 2021 года на портале «Я решаю!» высказать мнение, отметив зону отдыха, которую необходимо срочно привести в порядок, – сообщили в департаменте городского хозяйства.По информации ведомства, эти территории будут благоустроены в первоочередном порядке с учетом финансирования следующего года. Таким образом, у каждого тюменца есть реальная возможность повлиять на облик города областной столицы.