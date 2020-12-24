Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 166 и составило 22 254 человека.По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 162 человека выздоровели (за весь период - 20865); четыре ребенка заболели (из общего числа заболевших); 21 пациент на ИВЛ (из общего числа заболевших) 7 950 человек остаются под медицинским наблюдением; 969 находятся на перевахтовке.Несмотря на усилия врачей, скончался мужчина, 61 год, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончался 191 пациент с COVID-19.За последние сутки в России выявлено 29 935 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 635 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 890 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 963 688 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 53 096 летальных исходов, выздоровели 2 370 857 человек.