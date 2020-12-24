Тюменские следователи завершили расследование в отношении 52-летнего жителя областной столицы. Мужчину обвиняют в организации убийства по найму и в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.– 8 октября 2015 года в Тюмени на АЗС «Валерия К» был убит ее владелец, которого заказали партнеры по бизнесу за четыре миллиона рублей. С октября 2015 года по май 2016-го обвиняемый на основании подложных документов зарегистрировал право собственности на долю нежилого помещения стоимостью около полутора миллионов рублей. Кроме того, в 2015 году мужчина похитил у фирмы убитого около 11 миллионов, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.Специалисты осмотрели место происшествия, выемки, повторно и подробно допросили потерпевшую и свидетелей, назначены и проведены судебные экспертизы. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУбийство предпринимателя на АЗС в Тюмени: преступник выстрелил не менее 9 разВозбуждено уголовное дело, преступника разыскивают (подробнее)