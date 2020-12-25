В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении трёх бутылок коньяка обратился представитель одного из сетевых магазинов города. Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей.Оперативники установили личность злоумышленника. По составленной ориентировке наряд ДПС задержал 24-летнего подозреваемого и доставил в отдел полиции. Оказалось, что молодой человек целенаправленно пришел в магазин для хищения алкоголя.– Воспользовавшись моментом, он спрятал три бутылки коньяка под куртку и покинул торговую точку. Две бутылки злоумышленник продал, выручив при этом 10 тысяч рублей, третью выпил. В настоящее время задержанный свою вину признал, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.