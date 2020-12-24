В межмуниципальный отдел МВД «Тюменский» поступила информация из больницы о том, что к ним обратился пациент с травмой нижней челюсти. Врачи диагностировали перелом.В селе Салаирка мужчина в компании распивал алкоголь. Когда спиртное закончилось, одна из участниц застолья отправилась спать, предупредив собравшихся, что у нее осталось всего сто рублей на проезд в город, и запретила их тратить.– Пока гражданка спала, потерпевший потратил ее деньги на спиртное. Обнаружив пропажу, женщина в порыве гнева нанесла кулаком телесные повреждения потерпевшему, причинив вред здоровью средней тяжести, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении.