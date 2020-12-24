В Тюменской области предъявлено обвинение 30-летнему мужчине в убийстве. Трагедия произошла утром 20 декабря в квартире дома на улице Молодежной в селе Ушарова Тобольского района.– В процессе распития спиртных напитков между знакомыми произошла ссора, в ходе которой обвиняемый вооружился огнестрельным оружием и выстрелил потерпевшему в голову, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.В настоящее время злоумышленник задержан. Судом по ходатайству следователя его заключили под стражу. Сейчас следователи собирают доказательственную базу и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что страшной трагедией закончилась охота двух подростков 12 и 13 лет около деревни Вармахли Тобольского района. Здесь, в труднодоступном месте под названием Заболотье, по неосторожности один мальчик застрелил другого. По неподтвержденной пока информации, подростки возвращались с охоты и, когда один из них начал разряжать ружьё, прозвучал выстрел. 12-летний друг мальчика погиб на месте.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ деревне под Тобольском подросток застрелил друга на охотеСледователи выехали на место происшествия (подробнее)