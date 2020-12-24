На улице Эрвье в Тюмени сегодня, 24 декабря, в очередной раз произошла крупная коммунальная авария. Очевидцы сообщают, что Европейский микрорайон, где прорвало трубу, весь затянуло «туманом». Местные жители делятся фотографиями с места события в социальных сетях.«Опять гейзеры. Машины залило кипятком. Пробка на выезд. Будьте аккуратней. Выбирайте другой маршрут», – советует горожанин. «А сегодня резкое похолодание к вечеру. Каток будет», – охает женщина.Их возмущение понять несложно, так как это далеко не первая коммунальная авария, которая происходит в Европейском микрорайоне. Как минимум раз в год случается порыв труб.Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столицы 18 октября 2019 года в микрорайоне Европейский произошел порыв тепломагистрали. Из-за него местные жители попросту не могли пройти по дороге, а жильцы нескольких домов на улице Эрвье остались без горячего водоснабжения и отопления.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТюменский микрорайон «Европейский» залило кипятком из-за коммунальной аварииПоследствия ЧП будут устранять еще завтра (подробнее)