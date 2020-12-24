В Голышмановской областной больнице № 11 появилось сразу 7 новых карет скорой помощи отечественного производства марки «ГАЗ». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, каждое авто оснащено дефибрилляторами, аппаратами ЭКГ, специализированными укладками и акушерским набором, аппаратом ИВЛ, прикроватным монитором для контроля жизненно важных функций организма.Всё оборудование работает от бортовой электросети и от аккумуляторов. Во время ЧС это даст возможность проводить реанимацию на любом этапе оказания экстренной помощи. По словам старшего фельдшера Голышмановского отделения скорой помощи Светланы Чевжик, всё это повышает качество медобслуживания и способствует сокращению времени доезда бригад скорой до пациента.– Мы сможем оказывать экстренную помощь в минимальные сроки и в максимально полном объеме как на месте, так и при транспортировке, – подчеркнула фельдшер.Три автомобиля базируются в Голышмановском городском округе, два – в Омутинском, по одному – в Аромашевском и Юргинском районах. Как отметил главный врач областной больницы № 11 Алексей Белов, поставка семи машин скорой помощи – важное событие для муниципалитетов.– Мы ждали этого шесть лет и рады усилению позиций экстренной службы. В условиях борьбы с коронавирусом интенсивность эксплуатации машин скорой помощи значительно возросла. Обновление парка скорых поспособствует повышению доступности и качества оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, – отметил Алексей Белов.