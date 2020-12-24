Редакции газет «Комсомольская правда» –Тюмень» и «Тюменская область сегодня» проводят совместный круглый стол на тему: «Новогодние праздники – 2020 – 2021 в Тюмени: особенности работы городских площадок и ТРЦ в условиях пандемии». Горожане узнают от экспертов, стоит ли ожидать ужесточения ограничительных мер и как защитить себя от риска заражения COVID-19.В экспертной встрече принимают участие:– Галина Васильевна Шарухо – руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области;– Александр Анатольевич Сидоров – директор департамента потребительского рынка Тюменской области;– Ирина Александровна Алексеева – директор департамента культуры администрации города Тюмени.Участники круглого стола рассказывают, какая праздничная программа ожидает жителей города, в каком режиме будут функционировать ледовые городки и елочные базары в условиях пандемии. Отдельное внимание спикеры уделено работе предприятий общественного питания, торгово-развлекательных центров и баз отдыха в преддверии Нового года и в праздничные дни.Прямая трансляция круглого стола проходит на сайтах «Комсомольской правды» – Тюмень» и «Тюменской области сегодня», а также в официальных сообществах изданий и популярном паблике «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».