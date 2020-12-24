Второе место в номинации «Лучший проект по работе с группами риска» общероссийского конкурса «Лучший СПИД-Центр» занял Тюменский центр профилактики и борьбы со СПИДом. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, эксперты высоко оценили результативность двух профилактических проектов, которые сотрудники Центра СПИД реализовали вместе с общественной организацией «Поколение».Один проект – «Вместе сильнее» – направлен на повышение доступности экспресс-тестирования на ВИЧ для жителей труднодоступных населенных пунктов Тюменской области. Второй – «Узнай свой ВИЧ-статус» – направлен на то, чтобы лица из групп риска смогли сдавать экспресс-тест на ВИЧ в специальном пункте анонимного тестирования. Всего по этим проектам тест на вирус иммунодефицита человека сдал 2031 человек, у 80 из них результат оказался положительным.В период с января по октябрь 2020 года в Тюменской области темп прироста составил минус 28,5%, тогда как за аналогичный период прошлого года – минус 9,3%. В регионе предпринимаются колоссальные усилия по противодействию распространению ВИЧ. По словам главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимира Романова, четвертый год регистрируется снижение заболеваемости ВИЧ.– У нас отработаны варианты взаимодействия с пациентами, у кого тест оказался положительным, чтобы они как можно раньше начали антиретровирусную терапию и имели больше возможностей для активной и долгой жизни, – отметил он. – Кстати, пандемия коронавируса не сказалась на объеме профилактической работы.Отметим, что конкурс «Лучший СПИД-Центр» проводится ежегодно Министерством здравоохранения Российской Федерации.